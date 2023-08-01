Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» по новому контракту

отказался вести переговоры спо новому контракту.

По информации L`Equipe, несмотря на конфликт, парижский клуб недавно предложил Мбаппе подписать новое соглашение.

«ПСЖ» готов был включить в договор пункт, который бы позволил Килиану покинуть клуб следующим летом после выплаты отступных. О какой сумме идет речь, источник не уточняет.

Но при этом отмечается, что Мбаппе сразу же отклонил это предложение.

Ранее стало известно, что Мбаппе не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне, если не продлит контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер после того, как игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года.