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    «Мы посмеялись над этим» — Клопп о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в стан «мерсисайцев».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы посмеялись над этим. Я могу сказать, что он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно. Не хотел бы рушить эту историю, но насколько я знаю, здесь ничего нет.

    Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня! Но такого не случалось за все мои восемь лет в команде. Это будет впервые», — цитирует Клоппа Athletic.

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    • Напомним, что «Ливерпуль» хочет арендовать Мбаппе до конца сезона 2023/2024. Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ, который заканчивается летом 2024 года. После чего парижане выставили форварда на трансфер.

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