«Мы посмеялись над этим» — Клопп о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»

Главный тренерпрокомментировал новость о возможном переходе нападающегов стан «мерсисайцев».

«Мы посмеялись над этим. Я могу сказать, что он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно. Не хотел бы рушить эту историю, но насколько я знаю, здесь ничего нет.

Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня! Но такого не случалось за все мои восемь лет в команде. Это будет впервые», — цитирует Клоппа Athletic.

Напомним, что «Ливерпуль» хочет арендовать Мбаппе до конца сезона 2023/2024. Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ, который заканчивается летом 2024 года. После чего парижане выставили форварда на трансфер.