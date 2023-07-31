«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо «Ювентуса»

допущена к участию вв сезоне-2023/2024.

УЕФА принял такое решение после дисквалификации «Ювентуса», сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.

По итогам прошедшего сезона «Фиорентина» не смогла попасть в еврокубки, заняв в чемпионате Италии восьмое место.

«Ювентус» финишировал седьмым в Серии А, но был отстранен от еврокубков из-за финансовых нарушений.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги конференций «Фиорентина» дошла до финала. В решающем матче команда Винченцо Итальяно уступила английскому «Вест Хэму».