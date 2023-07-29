начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 29.07.2023.

Последний матч между собой: Заря — Рух В 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рух В» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

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