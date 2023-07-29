«Рух» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 15:00 мск. «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

От львовян многого ожидали в минувшем сезоне, но вышло не ахти. «Рух» по составу выглядит скромно, но вполне способен прибавить.

Команда летом целую серию контрольных поединков. В трех последних «Рух» уверенно победил, так что настрой у львовян боевой.

Последний спарринг львовяне провели блестяще. «Рух» уверенно переиграл перволиговый «Агробизнес» (3:0).

Все прогнозы на футбол

«Рух» выгодно отличается наличием в составе огромного количества собственных воспитанников. Молодежь явно прибавит относительно минувшего сезона.

И уж точно львовяне постараются стартовать успешно. Опыт успешного противостояния луганчанам у команды имеется: в прошлом сезоне «Рух» дома победил (3:1).

«Заря»

Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Бронзовые медали стали абсолютно логичным его результатом, да и по игре луганчане выделялись.

В новый сезон «Заря» входит в значительно обновленном виде. Даже наставник новый — серб Ненад Лалатович, сменивший у руля Патрика ван Леувена.

Луганчане также были активны летом в плане спаррингов. Из 5 матчей команда Лалатовича извлекла три виктории при двух поражениях.

Последний контрольный поединок команда провела неудачно. Луганчане уступили словацкому «Ружомбероку» (1:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. На стороне подопечных Лалатовича опыт лидеров и общее преимущество в классе. Плюс вернулся в команду перспективный форвард Даниил Алефиренко.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.87.

На викторию «Руха» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.60.

«Заря» слишком сильно изменилась в летнее межсезонье, да и львовяне наверняка постараются добыть очки в первом туре.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.85.