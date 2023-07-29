ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмерик ЛяпортПавар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана Джордан Хендерсон«Ливерпуль» сможет заменить Хендерсона-игрока. Им будет сложно заменить капитана и лидера Майкл ЧендлерЧендлеру нужен новый соперник. О бое с Макгрегором стоит забыть навсегда
  • 23:05
    • «Бешикташ», «Брюгге», «Твенте» и «Витория Гимарайнш» добыли победы в Лиге конференций
  • 22:04
    • «Спартак» переиграл «Краснодар» в Кубке России
  • 21:13
    • Шнайдер переиграла Перу и пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге
  • 20:37
    • Рублев крупно уступил немцу Альтмайеру в 1/4 финала турнира в Гамбурге
  • 17:32
    • В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Черчесову
  • 16:05
    • ЦСКА нужен защитник «Клермона» Боржес
    Все новости спорта

    Во Львове победителя не будет

    «Рух» — «Заря». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, УПЛ, 29 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Рух Львов Прогнозы на Заря
    Прогноз и ставки на «Рух» — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Заря»
    «Рух» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 15:00 мск. «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Июля 2023 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 15:00 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Рух»

    От львовян многого ожидали в минувшем сезоне, но вышло не ахти. «Рух» по составу выглядит скромно, но вполне способен прибавить.

    Команда летом целую серию контрольных поединков. В трех последних «Рух» уверенно победил, так что настрой у львовян боевой.

    Последний спарринг львовяне провели блестяще. «Рух» уверенно переиграл перволиговый «Агробизнес» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Рух» выгодно отличается наличием в составе огромного количества собственных воспитанников. Молодежь явно прибавит относительно минувшего сезона.

    И уж точно львовяне постараются стартовать успешно. Опыт успешного противостояния луганчанам у команды имеется: в прошлом сезоне «Рух» дома победил (3:1).

    «Заря»

    Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Бронзовые медали стали абсолютно логичным его результатом, да и по игре луганчане выделялись.

    В новый сезон «Заря» входит в значительно обновленном виде. Даже наставник новый — серб Ненад Лалатович, сменивший у руля Патрика ван Леувена.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • 24/07/2023

    • Луганчане также были активны летом в плане спаррингов. Из 5 матчей команда Лалатовича извлекла три виктории при двух поражениях.

    Последний контрольный поединок команда провела неудачно. Луганчане уступили словацкому «Ружомбероку» (1:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. На стороне подопечных Лалатовича опыт лидеров и общее преимущество в классе. Плюс вернулся в команду перспективный форвард Даниил Алефиренко.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.87.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Руха» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.60.

    «Заря» слишком сильно изменилась в летнее межсезонье, да и львовяне наверняка постараются добыть очки в первом туре.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Ибин Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — ЮАР (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нисикори — Цзюньчэн Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Дания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Осиповичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верес — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флора — Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дайнава — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Брей Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Во Львове победителя не будет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры