Черчесов может возглавить «Аль‑Ахли»

Бывший главный тренер венгерскогои сборной Россииможет получить работу в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.

По информации «Матч ТВ», предметный интерес к 59‑летнему россиянину проявляет «Аль‑Ахли». Прошлый сезон команда из Джидды завершила на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии, заслужив повышение в классе. Этим летом состав «Аль‑Ахли» пополнили сенегальский вратарь Эдуар Менди и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Среди других кандидатов на пост главного тренера «Аль‑Ахли» ранее назывались Жюльен Стефан, Люсьен Фавр и Маттиас Яйссле.