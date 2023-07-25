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    • Черчесов может возглавить «Аль‑Ахли»
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    Черчесов может возглавить «Аль‑Ахли»

    Футбол Футбол России Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Джидда
    Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов может получить работу в Саудовской Аравии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.

    По информации «Матч ТВ», предметный интерес к 59‑летнему россиянину проявляет «Аль‑Ахли». Прошлый сезон команда из Джидды завершила на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии, заслужив повышение в классе. Этим летом состав «Аль‑Ахли» пополнили сенегальский вратарь Эдуар Менди и бразильский нападающий Роберто Фирмино.

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