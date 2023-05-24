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    Агент Роши: Вы не думаете, что дисквалификация Соболева должна быть больше?

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    Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито отреагировал на отмену удаления игрока в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе, должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    24 мая стало известно, что форвард «Спартака» Александр Соболев получил 4-х матчевую дисквалификацию после удаления в матче против ЦСКА. Красная карточка защитника армейцев Виллиана Роши, полученная в том же эпизоде, отменена.

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