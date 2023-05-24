Агент Роши: Вы не думаете, что дисквалификация Соболева должна быть больше?

Агент защитникаотреагировал на отмену удаления игрока в матче 28-го тура РПЛ против(1:2).

«Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе, должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

24 мая стало известно, что форвард «Спартака» Александр Соболев получил 4-х матчевую дисквалификацию после удаления в матче против ЦСКА. Красная карточка защитника армейцев Виллиана Роши, полученная в том же эпизоде, отменена.