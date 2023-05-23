Непомнящий: Меня сильно удивил запрет Камеруна на матч с Россией

Известный тренерпрокомментировал новость о том, что сборнаяотказалась играть с

Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль.

Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник. Значит, не договорились.

Тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение. Разные люди есть, и в Камеруне тоже», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России должна была сыграть с Камеруном 15 июня в Москве.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).