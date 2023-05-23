Кунде может покинуть «Барселону»

задумался об уходе изэтим летом.

По информации Relevo, французскому футболисту не нравится играть на позиции правого защитника.

В связи с этим он готов рассмотреть предложения от других клубов, несмотря на то, что перешел в «Барсу» перед началом текущего сезона.

Отмечается, что главный тренер каталонской команды Хави уже знает о планах Кунде.

В текущем сезоне Кунде провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.