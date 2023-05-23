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    Кунде может покинуть «Барселону»

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    Жюль Кунде задумался об уходе из «Барселоны» этим летом.

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    По информации Relevo, французскому футболисту не нравится играть на позиции правого защитника.

    В связи с этим он готов рассмотреть предложения от других клубов, несмотря на то, что перешел в «Барсу» перед началом текущего сезона.

    Отмечается, что главный тренер каталонской команды Хави уже знает о планах Кунде.

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    • В текущем сезоне Кунде провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

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