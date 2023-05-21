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    «Интер» проиграл «Наполи» и не догонит «Ювентус» в борьбе за серебро

    «Наполи» — «Интер»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» со счетом 3:1 победил «Интер».

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    Досрочный чемпион выиграл благодаря голам Андре Замбо Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлуки Гаэтано.

    У «Интера» гол забил Ромелу Лукаку. В первом тайме «нерадзурри» потеряли Роберто Гальярдини, получившего красную карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Интер 3:1
    Голы: 1:0 Андре Замбо Ангисса (67'), 1:1 Ромелу Лукаку (82'), 2:1 Джованни Ди Лоренцо (85'), 3:1 Джанлука Гаэтано (90 + 4') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ (Жуан Жесус, 74'), Матиас Оливера, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Джанлука Гаэтано, 83'), Элиф Элмас (Джакомо Распадори, 70'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 69'), Хвича Кварацхелия (Маттео Политано, 83') Интер: Ромелу Лукаку, Хоакин Корреа (Федерико Димарко, 74'), Робин Гозенс (Лаутаро Мартинес, 80'), Николо Барелла (Марсело Брозович, 58'), Кристьян Аслани, Роберто Гальярдини, Рауль Белланова (Дензел Дюмфрис, 74'), Алессандро Бастони (Франческо Ачерби, 58'), Стефан де Врей, Danilo D`Ambrosio, Андре Онана Предупреждения: Роберто Гальярдини (19'), Роберто Гальярдини (41'), Элиф Элмас (64')

    У «Интера» 66 очков. Он занимает 3-е место. Шансы команды на серебро испарились, так как «Ювентус» догнать уже не получится.

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