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    Гончаренко: После того как ты пропускаешь, очень сложно приходится, теряется вера

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после поражения от «Крыльев Советов» (0:3) прокомментировал игру.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Не могу сказать, что соперник владел инициативой, потому что в первом тайме обе команды были активны. В первом тайме темп был очень не высокий. Наверное, это было нам на руку. Пропущенный мяч в конце первого тайма не очень хорошо на нас повлиял. Мы находимся в таком состоянии, что третий матч за неделю нам достаточно сложно проводить, но мы могли забить те моменты, которые были у Егорычева и Мишкича. Их нужно было забить, чтобы выйти на другой эмоциональный уровень. После того как ты пропускаешь, очень сложно приходится, теряется вера — и докатываем матч по инерции. Наша сила только в характере и движении, которых у нас не хватило.

    Замена Сиссе? Он смотрелся тяжеловато. В центре нужен перехват, движение, развороты атаки, то, чего нам не хватало в центре поля. Зона стыковых матчей? Каждый тур очень важен», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    Таким образом, «Крылья Советов» набрали 29 очков и ушли из зоны переходных матчей, поднявшись на двенадцатое место. У «Урала 30 пунктов и одиннадцатая строчка.

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