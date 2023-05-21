«Брайтон» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 37-го тура английской Премьер-лигив родных стенах победилсо счетом 3:1.

На дубль Эвана Фергюсона и гол Паскаля Гросса гости ответили точным ударом престижа в исполнении Мохамеда Эльюнусси.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон 3:1 Голы: 1:0 Эван Фергюсон (29'), 2:0 Эван Фергюсон (40'), 2:1 Мохамед Эльюнуссип (58'), 3:1 Паскаль Гросс (69') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман (Дениз Ундав, 74'), Леви Колвилл (Ян Паул ван Хекке, 89'), Льюис Данк, Первис Эступинан, Паскаль Гросс, Мойсес Кайседо, Хулио Сесар Энсисо (Facundo Valentin Buonanotte, 46'), Алексис Мак Аллистер, Каору Митома (Билли Гилмор, 89'), Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 65') Саутгемптон: Джо Арибо (Камал Дин Сулемана, 71'), Мохамед Эльюнуссип (Стюарт Армстронг, 70'), Карлос Алькарас (Dominic Ballard, 71'), Джеймс Уорд-Праус, Тео Уолкотт, Ромео Лавиа (Kami Doyle, 84'), Кайл Уолкер-Питерс, Лянцо, Ян Беднарек, Джеймс Бри (Валентино Ливраменто, 77'), Алекс Маккарти Предупреждения: Ян Беднарек (14'), Карлос Алькарас (34'), Мохамед Эльюнуссип (43'), Джеймс Уорд-Праус (64'), Джеймс Бри (67'), Йоэл Велтман (72'), Facundo Valentin Buonanotte (90 + 3')

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Брайтону» набрать 61 очко и закрепиться на шестом месте в турнирной таблице. У «Саутгемптона» 24 пункта и последняя строчка, он уже вылетел из АПЛ.