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    Аллегри: Хотел бы остаться в «Ювентусе»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем в туринском клубе.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Я уже поговорил с владельцами клуба и поделился своими соображениями, но сейчас говорить о будущем не имеет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня двухлетний контракт, и, что касается моего выбора, я на 100 процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне.

    Могу говорить только о том, каков мой выбор, я не знаю, что на уме у других. Совет директоров даст свои оценки, мы должны продолжать работать так, как всегда», — цитирует Аллегри Football Italia.

    В настоящий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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