«СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» и прервал серию без побед

одержал домашнюю победу над астраханскимв 32-м туре Первой лиги.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме ворота гостей поразили Яо Шарль (59-я минута) и Артем Симонян (72).

«СКА-Хабаровск» прервал серию из 12 матчей без побед. Хабаровский клуб выиграл впервые с 20 ноября 2022 года.

«СКА-Хабаровск» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги — 41 очко. «Волгарь» находится на седьмой строчке — 44 очка.