«СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» и прервал серию без побед

Артем Симонян Фото: fcska.ru
Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Во втором тайме ворота гостей поразили Яо Шарль (59-я минута) и Артем Симонян (72).
«СКА-Хабаровск» прервал серию из 12 матчей без побед. Хабаровский клуб выиграл впервые с 20 ноября 2022 года.
«СКА-Хабаровск» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги — 41 очко. «Волгарь» находится на седьмой строчке — 44 очка.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Волгарь 2:0
Голы: 1:0 Яо Жан Шарль Оливье (59'), 2:0 Simonyan A. (72') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Юрий Бавин, Яо Жан Шарль Оливье, Даниил Фомин, Geloyan I., Ivankov A., Никита Мирошниченко, Магомед Мусалов, Илья Петров, Рустам Сосранов Волгарь: Дмитрий Саганович, Алексей Гаврилович, Иван Хомуха, Данила Козлов, Данил Липовой, Камиль Муллин, Александр Носов, Данила Смирнов, Денис Талалай, Валерий Царукян, Vedernikov D. Предупреждения: Geloyan I. (30'), Камиль Муллин (36'), Данила Козлов (84'), Илья Петров (87')