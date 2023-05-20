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    «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» и прервал серию без побед

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    «СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над астраханским «Волгарем» в 32-м туре Первой лиги.

    Артем Симонян
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    Артем Симонян

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

    Во втором тайме ворота гостей поразили Яо Шарль (59-я минута) и Артем Симонян (72).

    «СКА-Хабаровск» прервал серию из 12 матчей без побед. Хабаровский клуб выиграл впервые с 20 ноября 2022 года.

    «СКА-Хабаровск» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги — 41 очко. «Волгарь» находится на седьмой строчке — 44 очка.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Волгарь 2:0
    Голы: 1:0 Яо Жан Шарль Оливье (59'), 2:0 Simonyan A. (72') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Юрий Бавин, Яо Жан Шарль Оливье, Даниил Фомин, Geloyan I., Ivankov A., Никита Мирошниченко, Магомед Мусалов, Илья Петров, Рустам Сосранов Волгарь: Дмитрий Саганович, Алексей Гаврилович, Иван Хомуха, Данила Козлов, Данил Липовой, Камиль Муллин, Александр Носов, Данила Смирнов, Денис Талалай, Валерий Царукян, Vedernikov D. Предупреждения: Geloyan I. (30'), Камиль Муллин (36'), Данила Козлов (84'), Илья Петров (87')
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