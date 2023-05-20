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    АПЛ. МЮ в гостях у «Борнмута», «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» примет «Челси»

    Расписание и результаты матче 37-го тура АПЛ

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    Матчи пройдут с 20 по 22 мая.

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 1:3

    «Тоттенхэм» принял «Брентфорд» в матче 37-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

    В начале встречи Харри Кейн вывел «шпор» вперед. Гости начали отвечать уже во втором тайме. Сначала счет сравнял Брайан Мбемо. Он же через 12 минут вывел «пчел» вперед.

    Йоан Висса за 2 минуты до конца основного времени снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брентфорд 1:3
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (8'), 1:1 Брайан Мбемо (50'), 1:2 Брайан Мбемо (62'), 1:3 Йоан Висса (88') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Эмерсон, Давинсон Санчес, Клеман Лангле, Бен Дэвис (Иван Перишич, 85'), Арно Данжума (Лукас Моура, 65'), Ив Биссума, Оливер Скипп, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Ришарлисон, 75'), Гарри Кейн Брентфорд: Кевин Шаде (Матиас Йоргенсен, 78'), Йоан Висса (Джош да Силва, 90'), Брайан Мбемо, Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 72'), Витали Янельт, Фрэнк Аниика (Миккель Дамсгор, 46'), Рико Генри, Бен Ми, Этан Пиннок, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 90'), Дэвид Райа Предупреждения: Ryan Mason (21'), Ив Биссума (45'), Рико Генри (68')

    В таблице АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 7-й строчке с 57 очками, а «Брентфорд» занимает 9-е место, имея на пункт меньше.

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

    20 мая, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

    20 мая, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

    20 мая, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

    20 мая, 17:00 мск

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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    20 мая, 19:30 мск

    «Вест Хэм» — «Лидс»

    21 мая, 15:30 мск

    «Брайтон» — «Саутгемптон»

    21 мая, 16:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Челси»

    21 мая, 18:00 мск

    «Ньюкасл» — «Лестер»

    22 мая, 22:00 мск

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