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    «Барселона» уступила «Реал Сосьедаду» в испанской Примере

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» (2:1) в матче 35-го тура испанской Примеры.

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»
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    «Барселона» — «Реал Сосьедад»

    Гости забили первый гол уже на 5-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Сосьедада» Микель Мерино.

    Уже на 71-й минуте гости удвоили свое преимущество в счете благодаря голу нападающего команды Александра Серлота.

    «Барселона» забила свой единственный гол лишь на 90-й минуте встречи. Голом отличился нападающий команды Роберт Левандовский.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Реал Сосьедад 1:2
    Голы: 0:1 Микель Мерино (5'), 0:2 Александр Сёрлот (71'), 1:2 Роберт Левандовски (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде (Маркос Алонсо, 46'), Андреас Кристенсен, Жорди Альба, Франк Кессье (Ансумане Фати, 63'), Серхио Бускетс (Эрик Гарсия, 84'), Френки де Йонг, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 63'), Роберт Левандовски, Усман Дембеле (Пабло Торре Карраль, 86') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 81'), Андер Барренечеа (Pablo Marin, 73'), Микель Мерино, Мохамед-Али Чо (Такэфуса Кубо, 58'), Мартин Субименди, Ильяраменди, Диего Рико Сальгуэро, Робен Ле Норман, Игор Субельдия (Хон Пачеко, 81'), Ариц Элустондо, Алехандро Ремиро Предупреждения: Игор Субельдия (8'), Асьер Ильярраменди (37'), Роберт Левандовски (53'), Серхио Бускетс (72'), Маркос Алонсо (79'), Такэфуса Кубо (79'), Френки де Йонг (85')

    «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, набрав уже 85 очков. «Реал Сосьедад» — на 4-й строчке (65).

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