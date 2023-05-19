Данило: Это болезненно поражение, ведь «Юве» хорошо подготовился

Защитник «Ювентуса»дал комментарий после поражения от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это болезненно поражение, ведь мы хорошо подготовились к игре против трудного соперника в недружелюбной среде. Ребята хорошо постарались. Мы допустили пару небольших ошибок.

Нести ответственность за это поражение должны мы, более опытные игроки, а не молодые ребята, которым нужны такие матчи для профессионального роста», — сказал Данило сайту УЕФА.

Первый матч в Турине завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой». Финальный матч пройдет 31 мая в Будапеште.