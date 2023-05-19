ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Реал»ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина
    Все новости спорта

    Данило: Это болезненно поражение, ведь «Юве» хорошо подготовился

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Испании Севилья Футбол Италии Ювентус
    Защитник «Ювентуса» Данило дал комментарий после поражения от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Данило
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данило

    «Это болезненно поражение, ведь мы хорошо подготовились к игре против трудного соперника в недружелюбной среде. Ребята хорошо постарались. Мы допустили пару небольших ошибок.

    Нести ответственность за это поражение должны мы, более опытные игроки, а не молодые ребята, которым нужны такие матчи для профессионального роста», — сказал Данило сайту УЕФА.

    Первый матч в Турине завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой». Финальный матч пройдет 31 мая в Будапеште.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» добудет нужный результат?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Команды не будут форсировать события
  • «Барнсли» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барнсли — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Балтика — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры