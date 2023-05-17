«ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса

рассматривает возможность подписания вингера «Марселя»

По информации La Tercera, в парижском клубе считают, что чилиец способен достойно заменить в команде Лионеля Месси.

Ранее неоднократно сообщалось, что Месси намерен покинуть столицу Франции этим летом.

Контракт Санчеса с «Марселем» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому «ПСЖ» будет достаточно договориться только с игроком.

Санчес провел в нынешнем чемпионате Франции 32 матча, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен избавиться от Марко Верратти.