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    «ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания вингера «Марселя» Алексиса Санчеса.

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    По информации La Tercera, в парижском клубе считают, что чилиец способен достойно заменить в команде Лионеля Месси.

    Ранее неоднократно сообщалось, что Месси намерен покинуть столицу Франции этим летом.

    Контракт Санчеса с «Марселем» рассчитан до конца текущего сезона, поэтому «ПСЖ» будет достаточно договориться только с игроком.

    Санчес провел в нынешнем чемпионате Франции 32 матча, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

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