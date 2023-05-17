Бонуччи анонсировал завершение карьеры в 2024 году

Капитан «Ювентуса» и сборной Италиисообщил, что завершит карьеру в следующем году.

«Когда я перестану играть в следующем году, эра защиты, итальянского стиля обороны завершится. Быть в одном ряду с величайшими — это повод для гордости. И я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами.

Тогда это будет значить, что мы многого добились и многое отдали этой игре. Играя в футбол в детстве, ты мечтаешь однажды надеть такую футболку, как у "Ювентуса". Сделать это 500 раз — значит войти в историю клуба. И это потрясающе.

Эти 12 лет были будто жизнь во сне, и внутри меня всё ещё живёт тот ребёнок, который всегда был рад выходить на поле и следовать своей мечте», — сказал Бонуччи YouTube-каналу «Ювентуса».

36-летний Бонуччи провел за клуб из Турина 500 матчей, восемь раз становился чемпионом Италии, неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе национальной команды Бонуччи сыграл 120 мячей и стал чемпионом Европы — 2020.

Контракт Леонардо с туринским клубом истекает 30 июня 2024 года.