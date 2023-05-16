Кель заявил, что «Боруссия» не получала предложения от «Реала» о трансфере Беллингема

Спортивный директорответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника командыв мадридский

«На данный момент нет предложений, нет новостей, нечего решать. Сейчас Джуд сосредоточен на финальных матчах в чемпионате, а затем посмотрим. Ждём космические предложения за него?

У нас нет определённой суммы. Мы всегда боремся за то, чтобы удержать лучших игроков здесь», — приводит слова Келя ESPN.

Ранее стало известно, что Беллингем согласовал контракт с мадридским «Реалом». В нынешнем сезоне полузащитник провел 42 матча за «Боруссию», забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.