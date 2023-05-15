Бундеслига. Претендентов на титул осталось двое

«Бавария» и «Боруссия» исключили из чемпионской гонки «Лейцпиг», добившись побед в 32-м туре Бундеслиги. «Герта» близка к тому, чтобы покинуть элиту немецкого футбола. До окончания сезона осталось сыграть два тура.

Изменения в турнирной таблице

«Вольфсбург» поднялся на шестое еврокубковое место, сместив с этой строчки «Байер». Шаг вперёд также сделали «Айнтрахт» (8 место) и «Кёльн» (10 место). Вниз скатились «Майнц 05» (9 место) и «Боруссия» из Гладбаха (11 место).

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бохум» продолжает сражаться за выживание и за два тура до финиша покинул зону вылета, поднявшись с 17-го на спасительное 15 место. От этого успеха пострадали «Шальке 04» (16 место) и «Штутгарт» (17 место), которые потеряли по одной позиции.

Претенденты на титул

«Бавария» всего на одно очко опережает «Боруссию» в битве за серебряную салатницу. «Немецкая машина» одержала третью победу подряд. В 32-м туре был уничтожен один из аутсайдеров лиги — «Шальке 04» (6:0).

«Бавария» — «Шальке 04» globallookpress.com

В составе мюнхенского клуба дублем отметился Серж Гнабри, еще по голу забили Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель и Нуссаир Мазрауи. После этого успеха «Бавария» набрала 68 очков.

67 баллов заработала «Боруссия», дортмундцы в рамках минувшего тура одержали победу над гладбахской «Боруссией» (5:2). Викторию «шмелям» принесли точные удары Дониелла Малена, Джуда Беллингема и Джованни Рейна. Два мяча в сетку соперника отправил Себастьен Алле.

Соперникам в битве за титул осталось провести по два матча. У «Баварии» впереди игры против «Лейпцига» и «Кёльна». А «Боруссия» на финише сезона сразится с командами «Аугсбург» и «Майнц».

Кто отправится в Лигу чемпионов?

«Бавария» и «Боруссия» точно сыграют в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон. Вакантными остались ещё два места, а претендентов трое.

«Лейпциг» идёт в Бундеслиге на третьем месте и считается одним из основных претендентов на путёвку в ЛЧ. В 32-м туре коллектив сошёл с чемпионской гонки, но сохраняет хорошие шансы на место в главном еврокубке УЕФА. В рамках минувшего тура «Лейпциг» переиграл «Вердер» (2:1) и набрал 60 очков.

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

На четвёртой лигочемпионской строчке расположился «Унион». У берлинской дружины 59 баллов в активе и это после триумфа над основным преследователем «Фрайбургом» (4:2), у которого осталось 56 пунктов.

Кто покинет Бундеслигу?

«Герта» — основной претендент на понижение в классе. Клуб из Берлина проиграл «Кёльну» (2:5) и усложнил себе задачу в битве за выживание. Ещё одна осечка и «Герта» покинет Бундеслигу.

У «Штутгарта» и «Шальке» еще есть шанс сохранить прописку в элите немецкого футбола. Клубы набрали 29 и 30 очков соответственно. Для сравнения: у «Бохума» — 31 набранный балл, а у «Хоффенхайма» — 32 пункта. Так что вся борьба между этими командами ещё впереди.

Предпоследний тур

Матчи 33-го тура пройдут с 19 по 21 мая. Главная дуэль игрового дня состоится в субботу, 20 мая: «Бавария» сразится с «Лейпцигом».

На следующий день в игру вступит «Боруссия», дортмундский клуб отправится на выезд к «Аугсбургу».

Все прогнозы на Бундеслигу

Заключительный тур сезона запланирован на 27 мая. В этот день «Боруссия» дома сыграет против «Майнца», а «Бавария» в гостях померится силами с «Кёльном». В этих четырёх матчах определится новый чемпион Германии.