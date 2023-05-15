ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. Претендентов на титул осталось двое

    Итоги 32-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Герта Кельн РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Фрайбург Хоффенхайм 1899 Шальке 04 Штутгарт
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью Джонни Уокер и Энтони СмитЯркий финиш от Алмейды, прагматичная победа Уокера. Обзор карда UFC Charlotte «Арсенал» — «Брайтон»Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул
  • 19:18
    • Касаткина уступила Остапенко на турнире в Риме
  • 18:37
    • Медведев не без труда пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
  • 17:35
    • Рублев переиграл Давидович-Фокину и вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме
  • 17:29
    • Кудерметова обыграла Боузкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Риме
    Все новости спорта
    Фрагмент матча «Бавария» — «Боруссия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Бавария» — «Боруссия»
    «Бавария» и «Боруссия» исключили из чемпионской гонки «Лейцпиг», добившись побед в 32-м туре Бундеслиги. «Герта» близка к тому, чтобы покинуть элиту немецкого футбола. До окончания сезона осталось сыграть два тура.

    Изменения в турнирной таблице

    «Вольфсбург» поднялся на шестое еврокубковое место, сместив с этой строчки «Байер». Шаг вперёд также сделали «Айнтрахт» (8 место) и «Кёльн» (10 место). Вниз скатились «Майнц 05» (9 место) и «Боруссия» из Гладбаха (11 место).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бохум» продолжает сражаться за выживание и за два тура до финиша покинул зону вылета, поднявшись с 17-го на спасительное 15 место. От этого успеха пострадали «Шальке 04» (16 место) и «Штутгарт» (17 место), которые потеряли по одной позиции.

    Претенденты на титул

    «Бавария» всего на одно очко опережает «Боруссию» в битве за серебряную салатницу. «Немецкая машина» одержала третью победу подряд. В 32-м туре был уничтожен один из аутсайдеров лиги — «Шальке 04» (6:0).

    «Бавария» — «Шальке 04»
    globallookpress.com

    В составе мюнхенского клуба дублем отметился Серж Гнабри, еще по голу забили Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель и Нуссаир Мазрауи. После этого успеха «Бавария» набрала 68 очков.

    67 баллов заработала «Боруссия», дортмундцы в рамках минувшего тура одержали победу над гладбахской «Боруссией» (5:2). Викторию «шмелям» принесли точные удары Дониелла Малена, Джуда Беллингема и Джованни Рейна. Два мяча в сетку соперника отправил Себастьен Алле.

  • Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом
  • Похоже, в Дортмунде намечается кадровая революция
  • 26/04/2023

    • Соперникам в битве за титул осталось провести по два матча. У «Баварии» впереди игры против «Лейпцига» и «Кёльна». А «Боруссия» на финише сезона сразится с командами «Аугсбург» и «Майнц».

    Кто отправится в Лигу чемпионов?

    «Бавария» и «Боруссия» точно сыграют в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон. Вакантными остались ещё два места, а претендентов трое.

    «Лейпциг» идёт в Бундеслиге на третьем месте и считается одним из основных претендентов на путёвку в ЛЧ. В 32-м туре коллектив сошёл с чемпионской гонки, но сохраняет хорошие шансы на место в главном еврокубке УЕФА. В рамках минувшего тура «Лейпциг» переиграл «Вердер» (2:1) и набрал 60 очков.

    «Боруссия» Дортмунд
    globallookpress.com

    На четвёртой лигочемпионской строчке расположился «Унион». У берлинской дружины 59 баллов в активе и это после триумфа над основным преследователем «Фрайбургом» (4:2), у которого осталось 56 пунктов.

    Кто покинет Бундеслигу?

    «Герта» — основной претендент на понижение в классе. Клуб из Берлина проиграл «Кёльну» (2:5) и усложнил себе задачу в битве за выживание. Ещё одна осечка и «Герта» покинет Бундеслигу.

  • Бундеслига. Кому достанется серебряная салатница?
  • Итоги 31-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 08/05/2023

    • У «Штутгарта» и «Шальке» еще есть шанс сохранить прописку в элите немецкого футбола. Клубы набрали 29 и 30 очков соответственно. Для сравнения: у «Бохума» — 31 набранный балл, а у «Хоффенхайма» — 32 пункта. Так что вся борьба между этими командами ещё впереди.

    Предпоследний тур

    Матчи 33-го тура пройдут с 19 по 21 мая. Главная дуэль игрового дня состоится в субботу, 20 мая: «Бавария» сразится с «Лейпцигом».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На следующий день в игру вступит «Боруссия», дортмундский клуб отправится на выезд к «Аугсбургу».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Заключительный тур сезона запланирован на 27 мая. В этот день «Боруссия» дома сыграет против «Майнца», а «Бавария» в гостях померится силами с «Кёльном». В этих четырёх матчах определится новый чемпион Германии.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры