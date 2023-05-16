Сегодня во втором раунде миланского дерби определится первый финалист Лиги Чемпионов. За ходом встречи ответного матча полуфинала на «Джузеппе Меацца» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги сделали весомую заявку на выход в финал турнира, обыграв в первом матче 1/2 финала «Милан» со счетом 2:0. Исход встречи был предрешен уже к 11-й минуте, когда «нерадзурри» забили дважды, благодаря голам Джеко и Мхитаряна.

Последний раз «Интер» выходил в финал турнира 13 лет назад. 22 мая 2010 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде подопечные тогда Жозе Моуриньо обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0 и стали обладателями трофея. С тех пор лучшим достижением «Интера» в еврокубках был финал Лиги Европы 2020 года, в котором «нерадзурри» уступили «Севилье» (2:3).

В текущем розыгрыше турнира коллектив Индзаги вышел из группы со второго места в компании «Баварии», «Барселоны» и «Виктории». В плей-офф итальянский клуб выбил из турнира две португальские команды, оставив за бортом «Порту» (общий счет 1:0) и «Бенфику» (общий счет 5:3).

В Серии А «Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 66 очков в 35-ти матчах. В предыдущем туре «нерадзурри» обыграли дома «Сассуоло» (4:2), продлив свою победную серию в чемпионате до 5-ти встреч.

«Милан»

После поражения в первом матче полуфинала против «Интера» (0:2) «красно-черные» отправились на выезд в Специю, где уступили одноименной команде в рамках 35-го тура Серии А (0:2).

В случае камбэка в матче с «Интером» подопечные Стефано Пиоли могут выйти в своей первый финал Лиги Чемпионов спустя 16 лет. В сезоне 2006/2007 «росонери» взяли кубок, обыграв в решающей встрече в Афинах английский «Ливерпуль» (2:1).

В этом сезоне Лиги Чемпионов «Милан» оформил путевку в плей-офф, заняв второе место в группе после «Челси». В 1/8 финала итальянский клуб по сумме двух встреч обыграл английский «Тоттенхэм» (1:0), а в четвертьфинале выбил из турнира новоявленных чемпионов Серии А — «Наполи» (общий счет 2:1).

В Серии А «Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 35-ти матчах. Отставание от лигочемпионского четвертого места, на котором расположен «Лацио», составляет 4 очка.

Личные встречи

«Интер» выиграл у «Милана» 4 из 5-ти крайних матчей. Всего в 10-ти последних очных встречах на счету «нерадзурри» 6 побед, «красно-черные» выиграли 2 матча и еще в двух случаях между командами была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли:

— «Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы. Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.

Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме первой игры, будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника. О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию».

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