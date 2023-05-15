В «Уфе» подтвердили возможное лишение профессионального статуса

подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что клуб в ближайшее время могут лишить профессионального статуса.

На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов уфимский клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/2024.

«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого.

Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. "Уфа" действительно может лишиться профессионального статуса.

Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус "Уфы", наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Уфы».

Ранее сообщалось, что из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» выставила на продажу клубный автобус.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 31 тура.