ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Брайтон»Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул
  • 14:18
    • «Уфа» может лишиться профессионального статуса
  • 14:01
    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Камеруном
  • 13:41
    • Экс-тренер «Оттавы» может возглавить «Авангард»
  • 13:14
    • Малком покинул Россию за три тура до завершения сезона в РПЛ
    Все новости спорта

    В «Уфе» подтвердили возможное лишение профессионального статуса

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Уфа ФНЛ — Первая лига Футбол России
    «Уфа» подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что клуб в ближайшее время могут лишить профессионального статуса.

    «Уфа» может лишиться профессионального статуса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уфа» может лишиться профессионального статуса

    На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов уфимский клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон 2023/2024.

    «Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого.

    Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. "Уфа" действительно может лишиться профессионального статуса.

    Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус "Уфы", наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Уфы».

  • Игроки «Уфы» перед игрой с «Родиной» заселятся в хостел и будут питаться за свой счет
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» выставила на продажу клубный автобус.

    «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 31 тура.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры