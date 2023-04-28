«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

Генеральный директор «Уфы»подтвердил, что клуб решил продать командный автобус.

«Объявление действительно, клуб продает автобус.

Из-за проблем с финансированием? Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача — сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что игроки «Уфы» перед игрой с «Родиной» заселятся в хостел и будут питаться за свой счет.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 28 туров.