Радимов: Селекция «Динамо» — катастрофа! Вы кого привезли?

Бывший главный тренер «Зенита-2»раскритиковал руководство московскогопосле поражения от «Ахмата» (0:3).

«Разгром на своем поле — это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона — совершенно верное!

У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы — и откровенно стыдный результат.

Игру "Ахмата" не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но "Динамо" так бездарно действовать просто не может!

Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный ЦЗ — Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий. Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить — вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция "Динамо" — катастрофа!», — написал Радимов в своем телеграм-канале.