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    Лига 1. ПСЖ в четырёх очках от чемпионства

    Итоги 35-го тура чемпионата Франции по футболу

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    Фрагмент матча ПСЖ — «Аяччо»
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    Фрагмент матча ПСЖ — «Аяччо»
    ПСЖ стал на шаг ближе в титулу в Лиге 1, от звания чемпиона «Пари Сен-Жермен» отделяют 4 очка. «Ланс» и «Марсель» продолжают битву за место в групповом этапе Лиги чемпионов. «Аяччо» и «Труа» покидают элиту французского футбола. И это за три тура до окончания чемпионата.

    Изменения в турнирной таблице

    Турнирная таблица Лиги 1 не сильно изменилась после матчей 35-го тура. Всего одна перестановка и коснулась она середины. На 8 место французского чемпионата взлетел «Клермон», команда поднялась сразу на три позиции вверх.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Вниз скатились три клуба, которые потеряли по одной строчке: Речь о «Лорьяне» (9 место), «Ницце» (10 место) и «Реймсе» (11 место).

    Чемпионский путь

    ПСЖ стремится к тому, чтобы отстоять звание чемпиона Франции. За 3 тура до окончания внутреннего первенства парижане опережают «Ланс» на 6 очков.

    В 35-м туре ПСЖ разгромил на своём поле «Аяччо» (5:0) и набрал 81 балл. Дубль в матче на свой счёт записал один из лидеров команды Килиан Мбаппе, также по голу забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Мохамед Юссуф (автогол).

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    • Чтобы выиграть золото «Пари Сен-Жермену» в оставшихся турах достаточно набрать 4 очка из 9 возможных. Осталось провести матчи против «Осера», «Страсбурга» и «Клермона».

    Прямая путёвка в Лигу чемпионов

    Французская ассоциация футбола может делегировать три клуба в Лигу чемпионов. При этом две путёвки — прямые, ещё одна предоставлена для игры в отборочных раундах.

    Именно по этой причине на данный момент разворачивается заочная бойня между «Лансом» и «Марселем».

    Пайет и Санчес, игроки «Марселя»
    globallookpress.com

    Выше в таблице расположился «Ланс», у «кроваво-золотых» 75 набранных очков. В рамках минувшего тура команда одержала волевую победу над «Реймсом» (2:1). Голами в составе победителей отметились Пшемыслав Франковский и Секо Фофана.

    На пятки сопернику старается наступать «Марсель», который идёт на третьей строчке. У провансальцев в активе 73 пункта. В 35-м туре «олимпийцы» нанесли поражение «Анже» (3:1). Ударный и результативный матч провели Алексис Санчес, Димитри Пайет и Жордан Верету. Последний реализовал пенальти.

    Путёвка в Лигу Европы

    «Монако» — основной претендент на путёвку в групповой этап Лиги Европы. «Монегаски» заработали 65 очков в этом сезоне. В прошлом туре футболисты Филиппа Клемана разошлись миром с «Лиллем» (0:0), который занимает пятое место в Лиге 1 с 60-ю набранными баллами.

    Путёвка в Лигу 2

    По окончании чемпионата Франции Лигу 1 покинут четыре клуба — имена трёх неудачников уже известны. После матчей 35-го тура стало понятно, что «Аяччо» (18 место) и «Труа» (19 место) выше своих мест уже не прыгнут. Ранее о своей судьбе и понижении в классе узнал «Анже» (20 место).

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    • Шансы на сохранение прописки в Лиге 1 всё ещё остаются у «Нанта». В активе команды 33 очка и 17 место. На спасительной 16-й строчке находится «Осер», у которого 34 балла.

    Новый тур

    Матчи 36-го тура Лиги 1 запланированы на 19-21 мая. Игровой день откроет претендент на место в топ-4 «Монако». Команда в гостях сыграет против «Лиона». Эта встреча намечена на пятницу, 19 мая.

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    В субботу, 20 мая будет играть «Марсель», «провансальцы» сразятся с претендентом на место в еврокубках «Лиллем».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В воскресенье свои матчи проведут клубы топ-2 Лиги 1 и обе в гостях. «Ланс» сыграет против «Лорьяна», «Осер» примет претендента на титул чемпиона Франции — ПСЖ.

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