Лига 1. «Ланс» продолжает погоню за ПСЖ

Лига 1 выходит на финишную прямую, до окончания сезона командам осталось провести по 4 матча. ПСЖ оторвался от конкурентов на шесть очков. «Ланс» вышел на второе место и пытается угнаться за лидером. «Аяччо» и «Труа» в шаге от вылета из высшего эшелон французского футбола.

Изменения в турнирной таблице

Перестановки в турнирной таблицы французского чемпионата есть. Так на второе место в Лиге 1 поднялся «Ланс», которому удалось отодвинуть на третью строчку «Марсель».

Сразу три позиции потерял «Клермон», рухнув на 11 место. Команда пропустила вперёд «Ниццу» (8 место), «Лорьян» (9 место) и «Реймс» (10 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Своё положение у таблице улучшил «Страсбург», поднявшись на 14 место. Ниже опустились «Брест» (15 место) и «Осер» (16 место).

Единоличное лидерство

«Пари Сен-Жермен» уверенно движется к своей цели — победе в чемпионате Франции. После матчей 34 тура ПСЖ увеличил преимущество над преследователями до шести очков и это за четыре тура до финиша сезона.

В рамках минувшего игрового дня парижане нанесли поражение «Труа» (3:1). В составе ПСЖ голами отметились Килиан Мбаппе, Феррейра и Фабиан Руис.

Таким образом действующие чемпионы набрали 78 очков в турнирной таблице. На финише сезона ПСЖ примет «Клермон» и «Аяччо», а также отправится в гости к «Страсбургу» и «Осеру».

Зона еврокубков

На второе место взобрался «Ланс» — эта строчка = прямая путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. «Кроваво-золотые» заработали 72 пункта после победы над основным конкурентом «Марселем» (2:1).

В составе «Ланса» отличились Секо Фофана и Лоис Опенда. У «Марселя» гол престижа забил Димитри Пайет.

Лоис Опенда globallookpress.com

«Марсель» теперь третий в таблице — у клуба 70 набранных пунктов. К слову, эта строчка тоже даёт право сыграть в Лиге чемпионов, но только со стадии квалификации.

На четвётом месте закрепился «Монако», команда прервала чёрную полосу игр, которая состояла из двух поражений. В 34-м туре «монегаски» нанесли поражение аутсайдеру лиги «Анже» (2:1). Таким образом «Монако» набрал 64 очка. От занимающего третье место «Марселя» отставание составляет 6 очков. А преимущество над «Лиллем», который идёт на пятой строчке, составляет 5 пунктов.

Зона вылета

Группу аутсайдеров открывает «Нант», команда занимает 17 место с аквтивом в 32 очка. Это на два балла меньше, чем у «Осера». Так что шансы на выживание у «Нанта» есть.

Ниже в турнирной таблице расположились «Аяччо» (18 место) и «Труа» (19 место). Данный тандем набрал 23 и 22 очка соответственно и претендует на понижение в классе. А вот кто точно уже вылетел, так это «Анже» — в копилке коллектива всего 14 набранных очков.

Тур № 35

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 12 по 14 мая. Лидер турнира ПСЖ в субботу, 13 мая примет команду из нижней части турнирной таблицы — «Аяччо».

Программу 35-го тура откроет «Ланс», «кроваво-золотые» попытаются закрепиться на втором месте, для этого нужно обыграть «Реймс». Игра запланирована на пятницу, 12 мая.

Все прогнозы на Лигу 1

А завершит игровой день матч с участием «Марселя». В воскресенье, 14 мая «олимпийцы» примут «Анже».