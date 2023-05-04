Лига 1. ПСЖ теряет очки. «Марсель» в погоне за лидером

Изменения в турнирной таблице
Верхняя часть турнирной таблицы не изменилась после матчей 33-го тура. Перестановка коснулась восьмого места, которое ранее занимал «Реймс». Клуб потерпел неудачу в минувшем туре и потерял сразу три строчки, пропустив вперёд «Клермон» (8 место), «Ниццу» (9 место) и «Лорьян» (10 место). Поменялись местами «Монпелье» (12 место) и «Тулуза» (13 место).
Зону вылета покинул «Брест», взлетев сразу на три строчки вверх и заняв в лиге 14 строчку. На ступеньку ниже скатились «Осер» (15 место), «Страсбург» (16 место) и «Нант» (17 место).
Без Месси
«Пари Сен-Жермен» отстранил Месси на две недели за пропуск тренировки, а ещё за поездку в Саудовскую Аравию. Таким образом без аргентинского форварда пройдут как минимум два матча из пяти, которые осталось провести до окончания сезона.
Без Месси ПСЖ точно проведёт игры против «Труа» — 7 мая и «Аяччо» — 13 мая.
В рамках минувшего 33-го тура ПСЖ потерпел домашнее поражение в матче с «Лорьяном» (1:3). Месси в этом матче сыграл, но отличиться так и не смог. Гол престижа забил Мбаппе на 29-й минуте встречи.
Гонка за лидером
ПСЖ проиграл, но сохранил первое место с 75 набранными очками. Отставание до 5 баллов сократил «Марсель», после того как одержал волевую победу над «Осером» (2:1). В составе «провансальцев» отличились Дженгиз Ундер и Алексис Санчес.
На третьем месте расположился «Ланс», у «кроваво-золотых» в активе 69 пунктов. Коллектив с минимальным счётом переиграл «Тулузу» (1:0). Единственный и победный гол на 33-й минуте забил Лоис Опенда.
Игровой кризис
«Монако» преследует чёрная полоса игр, в последних двух матчах «монегаски» очков не набрали, но сохранили за собой четвёртое место, которое даёт право сыграть в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.
«Монако» не только дважды проиграл, но и не смог забить в играх. Клуб сначала потерпел крах в матче с «Лансом» (0:3), а затем уступил «Монпелье» (0:4).
На данный момент у «Монако» в активе 61 набранное очко. На пятки наступает идущий на пятой строчке «Лилль», у которого 59 пунктов.
Зона вылета
«Брест» или «Нант» — в матче прямых конкурентов в битве за выживание решалось кто окажется в зоне вылета за 5 туров до финиша сезона.
Удача улыбнулась футболистам «Бреста», которые одержали победу над соперником со счётом 2:0. Мячи в сетку ворот «Нанта» забили Жереми Ле Дуарон и Матиас Перейра Лаге.
После этой победы «Брест» набрал 35 очков и взлетел с 17-го на спасительное 14-е место. «Нант» в свою очередь с 32 пунктами свалился в зону вылета, а именно на 17 строчку.
Ниже расположились «Труа» (18 место) и «Аяччо» (19 место), у этого тандема по 22 набранных балла. Шансы на спасение для этих команд ещё есть, но они минимальны. «Труа» и «Аяччо» — потенциальные претенденты на понижение в классе.
Кто на выход?
«Анже» досрочно вылетает из Лиги 1, за пять туров до окончания чемпионата. У команды всего 14 набранных очков. В 33-м туре коллектив потерпел очередное поражение в сезоне, на этот раз от «Ренна» (2:4).
Тур № 34
Центральный поединок следующего тура пройдёт в субботу, 6 мая. В очном сражении сойдутся клубы топ-3 французского чемпионата: «Ланс» примет «Марсель».
Кто-то из преследователей ПСЖ точно потеряет очки, так что у парижан есть возможность увеличить отрыв от конкурентов, если обыграет «Труа». Встреча запланирована на воскресенье, 7 мая.
Главный неудачник сезона «Анже» доигрывает чемпионат среди лучших команд Франции. 7 мая команда примет соперника из топ-4 — «Монако». Матчи 34 тура Лиги 1 пройдут 6 и 7 мая.