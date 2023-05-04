Лига 1. ПСЖ теряет очки. «Марсель» в погоне за лидером

В концовке сезоне ПСЖ стал чаще проигрывать и терять очки. К 33-му туру Лиги 1 преимущество над конкурентами сократилось с восьми до пяти очков. Известно имя и первого неудачника, который покинет элиту французского футбола. Все шансы на спасение утратил «Анже». До окончания сезона осталось сыграть 5 туров.

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы не изменилась после матчей 33-го тура. Перестановка коснулась восьмого места, которое ранее занимал «Реймс». Клуб потерпел неудачу в минувшем туре и потерял сразу три строчки, пропустив вперёд «Клермон» (8 место), «Ниццу» (9 место) и «Лорьян» (10 место). Поменялись местами «Монпелье» (12 место) и «Тулуза» (13 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Зону вылета покинул «Брест», взлетев сразу на три строчки вверх и заняв в лиге 14 строчку. На ступеньку ниже скатились «Осер» (15 место), «Страсбург» (16 место) и «Нант» (17 место).

Без Месси

«Пари Сен-Жермен» отстранил Месси на две недели за пропуск тренировки, а ещё за поездку в Саудовскую Аравию. Таким образом без аргентинского форварда пройдут как минимум два матча из пяти, которые осталось провести до окончания сезона.

Без Месси ПСЖ точно проведёт игры против «Труа» — 7 мая и «Аяччо» — 13 мая.

В рамках минувшего 33-го тура ПСЖ потерпел домашнее поражение в матче с «Лорьяном» (1:3). Месси в этом матче сыграл, но отличиться так и не смог. Гол престижа забил Мбаппе на 29-й минуте встречи.

Гонка за лидером

ПСЖ проиграл, но сохранил первое место с 75 набранными очками. Отставание до 5 баллов сократил «Марсель», после того как одержал волевую победу над «Осером» (2:1). В составе «провансальцев» отличились Дженгиз Ундер и Алексис Санчес.

«Марсель» — «Осер» globallookpress.com

На третьем месте расположился «Ланс», у «кроваво-золотых» в активе 69 пунктов. Коллектив с минимальным счётом переиграл «Тулузу» (1:0). Единственный и победный гол на 33-й минуте забил Лоис Опенда.

Игровой кризис

«Монако» преследует чёрная полоса игр, в последних двух матчах «монегаски» очков не набрали, но сохранили за собой четвёртое место, которое даёт право сыграть в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

«Монако» не только дважды проиграл, но и не смог забить в играх. Клуб сначала потерпел крах в матче с «Лансом» (0:3), а затем уступил «Монпелье» (0:4).

На данный момент у «Монако» в активе 61 набранное очко. На пятки наступает идущий на пятой строчке «Лилль», у которого 59 пунктов.

Зона вылета

«Брест» или «Нант» — в матче прямых конкурентов в битве за выживание решалось кто окажется в зоне вылета за 5 туров до финиша сезона.

Удача улыбнулась футболистам «Бреста», которые одержали победу над соперником со счётом 2:0. Мячи в сетку ворот «Нанта» забили Жереми Ле Дуарон и Матиас Перейра Лаге.

«Брест» — «Нант» globallookpress.com

После этой победы «Брест» набрал 35 очков и взлетел с 17-го на спасительное 14-е место. «Нант» в свою очередь с 32 пунктами свалился в зону вылета, а именно на 17 строчку.

Ниже расположились «Труа» (18 место) и «Аяччо» (19 место), у этого тандема по 22 набранных балла. Шансы на спасение для этих команд ещё есть, но они минимальны. «Труа» и «Аяччо» — потенциальные претенденты на понижение в классе.

Кто на выход?

«Анже» досрочно вылетает из Лиги 1, за пять туров до окончания чемпионата. У команды всего 14 набранных очков. В 33-м туре коллектив потерпел очередное поражение в сезоне, на этот раз от «Ренна» (2:4).

Тур № 34

Центральный поединок следующего тура пройдёт в субботу, 6 мая. В очном сражении сойдутся клубы топ-3 французского чемпионата: «Ланс» примет «Марсель».

Кто-то из преследователей ПСЖ точно потеряет очки, так что у парижан есть возможность увеличить отрыв от конкурентов, если обыграет «Труа». Встреча запланирована на воскресенье, 7 мая.

Все прогнозы на Лигу 1

Главный неудачник сезона «Анже» доигрывает чемпионат среди лучших команд Франции. 7 мая команда примет соперника из топ-4 — «Монако». Матчи 34 тура Лиги 1 пройдут 6 и 7 мая.