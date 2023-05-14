«Тулуза» — «Нант»: счет матча 0:0

сыграла вничью с(0:0) в матче 35-го тура французской Лиги 1.

Обе команды получили по одной желтой карточке. «Тулуза» нанесла 6 ударов в створ ворот, а «Нант» совершил лишь один удар.

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — Нант 0:0 Тулуза: Максим Дюпе, Миккель Деслер, Антони Руо, Расмус Николайсен, Уоррен Каманзи, Стейн Спирингс, Венсан Сьерро (Бранко ван ден Бомен, 69'), Адо Онаиву (Фарес Шаиби, 61'), Денис Генро (Брехт Дежагере, 69'), Рафаэл Ратан (Велько Бирманчевич, 82'), Тёйс Даллинга Нант: Моузес Саймон (Мусса Сиссоко, 74'), Маркус Коко (Эванн Гессан, 61'), Людовик Блас, Кентен Мерлен (Шарль Траоре, 83'), Самуэль Мутуссами, Флоран Молле, Фабьен Сентонс, Николя Паллуа, Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Альбан Лафон Предупреждения: Андрей Жиротто (58'), Максим Дюпе (90 + 2')

После этого матча «Тулуза» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 (43 очка). «Нант» — на 17-й позиции (33).