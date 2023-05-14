«Лорьян» победил «Монпелье», «Ренн» разгромил «Труа»

В 35-м туре французской Лиги 1 состоялись еще три поединка. Стали известны их результаты.

«Ренн» на своем поле не оставил шансов «Труа», разгромив соперника со счетом 4:0.

В составе хозяев дубль сделал Карл Токо Экамби. По голу забили Бенжамин Буриго и Артюр Теате.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Труа 4:0 Голы: 1:0 Артур Теате (14'), 2:0 Бенжамен Буриго (65'), 3:0 Карл Токо Экамби (70'), 4:0 Карл Токо Экамби (74') Ренн: Стив Манданда, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 81'), Варме Омари, Артур Теате, Жануэль Белосьян, Батист Сантамария (Флавьен Тэт, 77'), Жереми Доку (Alan Do Marcolino, 88'), Бенжамен Буриго (Лесли Угочукву, 87'), Ловро Майер, Амин Гуири, Карл Токо Экамби (Ибрахим Салах, 78') Труа: Мама Бальде, Маркуш Лопеш, Вильсон Одобер (Кильян Донг, 81'), Яссер Ларуси (Абду Конте, 69'), Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Андреас Бруус, Эрик Палмер-Браун, Адиль Рами, Танги Бани-Зукру (Джаксон Поросо, 81'), Готье Галлон Предупреждение: Роминиг Куаме (32')

«Ренн» занимает 5-е место в таблице с 59 очками. «Труа» идет 19-м с 22 баллами.

В другом матче «Лорьян» обыграл «Монпелье» со счетом 1:0 благодаря голу Ромэна Фавра.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Лорьян 1:1 Голы: 0:1 Ромен Февр (68'), 1:1 Фет Мауасса (90 + 4') Монпелье: Бенжамен Леком, Энцо Чато (Фалайе Сако, 72'), Кристофер Жюльен, Kiki, Иссиага Силла, Жорис Шотар, Жордан Ферри, Халил Файад (Фет Мауасса, 72'), Арно Норден (Асель Геген, 90'), Элье Сепе Ваи, Стефи Мавидиди (Валер Жермен, 90') Лорьян: Ибраима Коне (Сирине Дукуре, 80'), Энцо Ле Фе, Ромен Февр (Жюльен Понсо, 83'), Дарлин Йонгва, Лоран Абергель, Бонке Инносент (Ayman Kari, 59'), Жедеон Калулу (Тео Ле Бри, 59'), Венсан Ле Гофф, Монтассар Тальби, Бамо Мейте, Ивон-Ландри Мвого Предупреждения: Бамо Мейте (25'), Жордан Ферри (33'), Ибраима Коне (38'), Энцо Ле Фе (70'), Бубакар Куяте (89')

У «Лорьяна» 8-е место и 54 очка. «Монпелье» с 43 очками занимает 12-ю позицию.

Забитый мяч Жереми Ле Дордона позволил «Бресту» на своем поле победить «Осер» со счетом 1:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Осер 1:0 Гол: 1:0 Жереми ле Дуарон (69') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Жан-Кевин Дюверн, Пьерр Лис-Мелу, Франк Онора (Матиас Перейра Лаж, 87'), Харис Белькебла, Ромен дель Кастильо (Махди Камара, 72'), Жереми ле Дуарон, Стив Мунье Осер: Готье Эн (Маттис Аблин, 64'), Нуну Да Кошта (Гаэтан Перрен, 64'), Хан-Ноа Массенго, Гидеон Менса, Бирама Туре, Youssouf M'Changama (Лассин Синайоко, 85'), Райан Равелсон (Аким Зедадка, 85'), Сулейман Туре, Жубал, Жюльен Жанвье (Сирики Дембеле, 75'), Андрей Раду

Благодаря победе «Брест» набрал 38 очков и сейчас находится в 6 пунктах от зоны вылета. У «Осера» 34 балла и 16-е место.