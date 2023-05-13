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    Специя — Милан: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 19:00 начнется матч в Серии А Специя — Милан

    Футбол Серия A Специя Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Специя и Милан начнут матч в 19:00 в Серии А, 13.05.2023.

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    Последний матч между собой: Милан — Специя 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Милан»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Специя — Милан.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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