ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави От Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
  • 07:30
    • Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон
    Все новости спорта

    «Россонери» быстро разберутся с аутсайдером

    «Специя» — «Милан». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия А, 13 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Специя Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    «Специя» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 19:00 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2023 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 19:00 Милан Милан
  • Милан
    •

    «Специя»

    Эта команда падает все ниже, и уже оказалась в зоне вылета. Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка.

    Серия из 3 последних поражений подряд говорит о явных проблемах внутри команды. Да и выиграла «Специя» лишь 5 раз в чемпионате.

    Коэффициенты матча Специя — Милан

    1X2Новым игрокам
  • 4.303.501.88Бонус$9500
    •

    В своем последнем поединке команда снова выглядела не лучшим образом. На выезде «Специя» по всем статьям уступила «Кремонезе» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Беда «Специи» в том, что у «россонери» еще имеется турнирная мотивация. К тому же соперник очень раздосадован поражением в Лиге чемпионов…

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Ничего другого им просто не остается, но шансов на позитивный исход маловато.

    «Милан»

    Миланцы сейчас находятся на 5 месте в таблице. Между тем, «россонери» намерены запрыгнуть, как минимум, в топ-3.

    Команда слишком часто играет вничью: уже 10 раз. Да и 7 поражений — многовато, как для прошлогоднего чемпиона Италии.

  • Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
  • Реакция спортивных СМИ на результат первой части миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов
  • Вчера

    • В минувшем туре команда добыла викторию. «Милан» уверенно расправился с сильным «Лацио» (2:0).

    Правда, после того «россонери» проиграли первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов. Земляки из «Интера» оказались сильнее (0:2).

    «Милан» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону аутсайдера. Гости сильнее по всем показателям, да и состав «россонери» близок к оптимальному.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 1.85.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Специи» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

    «Специя» весной своей игрой производит откровенно гнетущее впечатление, и явно ничего не сможет противопоставить одному из лидеров Серии А.

    Наш прогноз — Победа «Милана» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -1.5 за 3.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Ву — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пигато — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вавринка — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Кецманович — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ван де Зандсхулп — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Россонери» быстро разберутся с аутсайдером
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры