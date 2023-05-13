«Специя» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 19:00 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Эта команда падает все ниже, и уже оказалась в зоне вылета. Причем отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка.

Серия из 3 последних поражений подряд говорит о явных проблемах внутри команды. Да и выиграла «Специя» лишь 5 раз в чемпионате.

Коэффициенты матча Специя — Милан 1X2Новым игрокам 4.303.501.88Бонус$9500

В своем последнем поединке команда снова выглядела не лучшим образом. На выезде «Специя» по всем статьям уступила «Кремонезе» (2:0).

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Беда «Специи» в том, что у «россонери» еще имеется турнирная мотивация. К тому же соперник очень раздосадован поражением в Лиге чемпионов…

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Ничего другого им просто не остается, но шансов на позитивный исход маловато.

«Милан»

Миланцы сейчас находятся на 5 месте в таблице. Между тем, «россонери» намерены запрыгнуть, как минимум, в топ-3.

Команда слишком часто играет вничью: уже 10 раз. Да и 7 поражений — многовато, как для прошлогоднего чемпиона Италии.

В минувшем туре команда добыла викторию. «Милан» уверенно расправился с сильным «Лацио» (2:0).

Правда, после того «россонери» проиграли первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов. Земляки из «Интера» оказались сильнее (0:2).

«Милан» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону аутсайдера. Гости сильнее по всем показателям, да и состав «россонери» близок к оптимальному.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 1.85.

На викторию «Специи» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

«Специя» весной своей игрой производит откровенно гнетущее впечатление , и явно ничего не сможет противопоставить одному из лидеров Серии А.

Наш прогноз — Победа «Милана» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -1.5 за 3.45.