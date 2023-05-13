Малком: Свое будущее вижу в «Зените»

Нападающийответил на вопрос о своем будущем в команде из Санкт-Петербурга.

«Для меня выигранный титул — четвёртый подряд, для "Зенита" — пятый. Мы не можем останавливаться. Не время отдыхать. Это заслуженная награда за сложный сезон. Это мой лучший сезон. Огромное спасибо одноклубникам, без них этих голов не было бы. Хочется больше.

Связываю ли я своё будущее с "Зенитом"? Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».