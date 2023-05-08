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    Кержаков: Раньше от «Виража» мурашки шли, а сейчас — не то. Я против Fan ID

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Спартаком» (3:2) признался, что ему не нравится атмосфера на домашних матчах команды после введения Fan ID.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Эмоции на матчах для меня теперь отличаются, потому что были матчи с "Виражом" (фанатская трибуна "Зенита" — прим.), а теперь без.

    То, что сейчас есть на Вираже, для меня — не то. Причем не только на нашей, но и на других фанатских трибунах: "Спартака", ЦСКА. У меня от этого мурашки по коже шли.

    Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал Fan ID. Отец, наверное, из-за возраста. Жене и сыну я не давал команды его делать, хотя до его введения они ходили на матчи.

    На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

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    Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ..VrezNews1 /football/2023/05/03/fan_id/

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