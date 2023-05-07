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    Тухель: Мы могли побеждать 3:0, но нам не хватило спокойствия и точности

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно матча против «Вердера» (2:1).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это была заслуженная победа. Я думаю, что мы контролировали ситуацию до последних 5 минут. Мы могли побеждать 3:0, но нам не хватило спокойствия и точности. В целом это была хорошая игра на выезде и важная победа.

    На данном этапе сезона важно сохранять стабильность, ставить игроков на те позиции, где они чувствуют себя комфортно, и не усложнять ситуацию. У нас в команде хорошие игроки и люди с хорошим характером.

    В "Баварии" важно иметь 13, 14, 15 игроков, которые всегда являются кандидатами на попадание в стартовый состав — игроков, которые могут решать исход игры, будь то в старте или со скамейки запасных. Лерой Сане сыграл хорошо, Томас Мюллер привнес хорошую энергию», — приводит слова Тухеля Sky.

    Победа позволила «Баварии» набрать 65 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «Вердера» осталось 35 пунктов и двенадцатая строчка.

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