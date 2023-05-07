Липпи оценил вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» в Серии А

Экс-тренер сборной Италииоценил игру полузащитникав нынешнем сезоне.

«Великолепный сезон провел "Наполи", это было отличное выступление. Приятно, что выиграла команда, показывающая волшебную игру. Одним из творцов этого чемпионства несомненно был Хвича Кварацхелия.

Думаю, он главное открытие этого сезона. Футболист, за которым интересно наблюдать в любую минуту игры», — приводит слова Липпи «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Липпи уже тренировал «Наполи» в сезоне 1993/1994 года и занял 6-е место.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 38 матчей за «неаполитанцев», забил 14 голов и сделал 14 голевых передач.