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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в «Ювентус»

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    «Ювентус» намерен арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает The Sun.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Форвард не всегда попадает в состав «красных дьяволов» и руководство «Ювентуса» намерено воспользоваться ситуацией.

    На этот переход может повлиять экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, повлияв на 21-летнего англичанина. «Ювентус» намерен арендовать Гринвуда.

    Напомним, что в 2022 году футболист был обвинен в избиении и изнасиловании, а в 2023 году с него сняли все обвинения. «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации и отстранил Гринвуда от тренировок с командой до его завершения.

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