Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в «Ювентус»

намерен арендовать форварда. Об этом сообщает The Sun.

Форвард не всегда попадает в состав «красных дьяволов» и руководство «Ювентуса» намерено воспользоваться ситуацией.

На этот переход может повлиять экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, повлияв на 21-летнего англичанина. «Ювентус» намерен арендовать Гринвуда.

Напомним, что в 2022 году футболист был обвинен в избиении и изнасиловании, а в 2023 году с него сняли все обвинения. «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации и отстранил Гринвуда от тренировок с командой до его завершения.