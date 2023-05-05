Титов: Успехи Дзюбы говорят об уровне нашего чемпионата

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о результативности нападающего «Локомотива»

«Это не прогресс, а его реальный уровень. В Турции была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет.

Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

Дзюбу можно назвать одним из лучших нападающих в стране. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.