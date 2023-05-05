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    Байер — Кёльн: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.05.2023 в 21:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Байер — Кёльн

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    Байер и Кёльн начнут матч в 21:30 в чемпионате Германии по футболу, 05.05.2023.

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    Последний матч между собой: Кёльн — Байер 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Кёльн». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кёльн»).

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