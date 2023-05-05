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    Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?

    «Байер» — «Кельн». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Бундеслига, 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Кельн»
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    «Байер» занимает 6-е место
    «Байер» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 21:30 мск. «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Мая 2023 года
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    «Байер»

    «Байер» находится на шестой строчке в зоне еврокубков, набрав в 30-ти турах 48 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Вольфсбурга» составляет два пункта.

    У «Фармацевтов» остаются небольшие шансы прорваться в топ-4, ведь на данный момент отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет восемь очков.

    Коэффициенты матча Байер — Кёльн

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  • 1.634.105.10Бонус$9500
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    «Байер» находится в шикарной форме. Достаточно взглянуть на результаты — беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет уже 14 матчей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Впрочем, в пяти последних поединках во всех турнирах коллектив трижды сыграл вничью при двух победах, поэтому, вероятно, он переживает некоторый спад.

    «Кельн»

    Команда уже практически обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в семь очков от зоны плей-офф за выживание дают ей хорошие шансы сохранить прописку в элите.

    В 30 матчах «Кельн» выиграл только восемь раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 40 голов.

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    • Минувший тур Бундеслиги не принес клубу зачетных баллов. На своем поле он потерпел поражение от «Фрайбурга» (0:1).

    До этого матча в четырех поединках кряду во всех турнирах коллектив не знал поражений при двух победах и двух ничьих, так что способен отобрать очки у грядущего соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Кельна» оценивается в 4,99, ничья — в 4,16.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,10, ведь четырех из пяти последних матчей «Байера» было забито меньше 2,5 голов.

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    «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
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