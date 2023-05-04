ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Де ДзербиСмесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию
  • 23:41
    • «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе», но обеспечил себе досрочную победу в Серии А
  • 00:07
    • Гол Макаллистера с пенальти принес «Брайтону» победу над «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях команды на остаток сезона в английской Премьер-лиге.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Я не желаю отвечать на такие вопросы, пока сезон не закончится. Удовлетворение может расслабить. Нашей команде ещё предстоит сыграть шесть матчей, и мы хотим выиграть каждый из них. Нам нужно быть готовыми к каждому противостоянию, необходимо оставаться голодными по побед.

    Очевидно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Это то соревнование, за которое мы сейчас боремся в первую очередь.

    Мы должны становиться лучше в каждой игре. Просто хорошего [уровня] недостаточно — мы должны делать всё лучше», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

  • Анти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • Тактический профайл нового тренера «Манчестер Юнайтед»
  • 27/04/2022

    • «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 63 очками в активе. Команда отстает от «Ньюкасла» (3-е место) на 2 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Динамо» прервет серию неудач
  • «Химки» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Долгожданная победа «Енисея»?
  • «Енисей» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Енисей — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры