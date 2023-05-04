Тен Хаг: Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

Главный тренеррассказал о целях команды на остаток сезона в английской Премьер-лиге.

«Я не желаю отвечать на такие вопросы, пока сезон не закончится. Удовлетворение может расслабить. Нашей команде ещё предстоит сыграть шесть матчей, и мы хотим выиграть каждый из них. Нам нужно быть готовыми к каждому противостоянию, необходимо оставаться голодными по побед.

Очевидно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Это то соревнование, за которое мы сейчас боремся в первую очередь.

Мы должны становиться лучше в каждой игре. Просто хорошего [уровня] недостаточно — мы должны делать всё лучше», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 63 очками в активе. Команда отстает от «Ньюкасла» (3-е место) на 2 балла.