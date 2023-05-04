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    Гвардиола: В матче с «Лидсом» будет тяжело, Эллардайс будет давить на игроков

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о словах наставника «Лидса» Сэма Эллардайса. Специалист «павлин» заявил, что не уступает Пепу, Артете и Клоппу в футбольном плане.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Он прав, по правде говоря. Посмотрите на тренеров вроде Роя Ходжсона из "Кристал Пэлас", на то, что они сделали. Они действительно хороши, у них невероятный опыт, они в совершенстве знают игру, и если он так думает, то это потому, что это правда.

    [В матче с "Лидсом"] будет тяжело, потому что у него [Эллардайса] есть харизма, он будет оказывать давление на игроков, и он точно знает, что делать в борьбе за выживание.

    Если честно, то, что делают для клубов тренеры старой закалки, [отвергается], говорят: "Да они уже старые".

    Сейчас люди, которым по 35, 40, 45 лет, думают, что изобретают футбол или сами его создают. Это не так, футбол уже создан, и эти ребята принадлежат к этой лиге и помогли нам это сделать.

    Посмотрите на Нила Уорнока"Хаддерсфилд" шел на последнем месте [в Чемпионшипе], но сейчас опасность миновала. Я не смог бы испытать на себе то, что Харри Реднапп сделал в этой стране.

    Есть много, очень много английских тренеров, которые действительно преуспели. Необязательно быть молодым, чтобы быть хорошим тренером. Наличие огромного опыта может помочь», — цитирует Гвардиолу Goal.

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    • Напомним, что Эллардайс подписал контракт с «Лидсом» до конца нынешнего сезона. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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