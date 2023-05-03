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    Эллардайс: В футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета

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    Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс считает, что он ничем не хуже Юргена Клоппа, Микеля Артеты или Хосепа Гвардиолы. Так он высказался после своего назначения на пост наставника «павлинов».

    Сэм Эллардайс
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    Сэм Эллардайс

    68-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

    «Слишком многие считают меня старым, древним, а это очень далеко от истины. Может, мне и 68 лет, может, я и выгляжу старым, но в футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета. Все при мне.

    С точки зрения знаний и их глубины я на их уровне. Я не говорю, что я лучше, но я определенно настолько же хорош.

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    • Иногда просто хочется получить возможность доказать это, но этому не бывать, если я не спасу "Лидс" и он не начнет строить команду, которая будет достаточно хороша, чтобы однажды бросить вызов большим парням. Но до этого еще далеко», — сказал Эллардайс.

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