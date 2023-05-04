Гвардиола высказался о рекорде Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити»после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ высказался о рекорде нападающего

Напомним, что в этой игре 22-летний норвежец забил свой 35 гол в сезоне.

«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди еще пять игр. В скольких матчах я делал замены после его хет-трика на 60 минуте! Может быть, он забил бы больше. А может быть, получил бы травму.

Он особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но что он побьет рекорды Коула и Ширера… Я почти уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества», — приводит слова Гвардиолы BBC.