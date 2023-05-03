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    Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем

    Футбол Зенит Спартак Ростов ЦСКА
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что в «Спартаке» только Квинси Промес соответствует уровню «Зенита».

    Андре Аршавин
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    Андре Аршавин

    «На данном этапе истории нет, "Спартак" не конкурент "Зениту" в борьбе за первое место, потому что "Зенит" сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

    Сейчас ближайший преследователь "Зенита" — "Ростов", а не "Спартак". Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не "Спартак" или ЦСКА.

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    • Считаю, что Квинси Промес соответствует "Зениту". Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым», — сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

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