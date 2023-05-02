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    «Арсенал» — «Челси»«Арсенал» — «Челси» 3:1. Онлайн
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    • Дубль Эдегора принес «Арсеналу» уверенную победу над «Челси»
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    Дубль Эдегора принес «Арсеналу» уверенную победу над «Челси»

    «Арсенал» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле выиграл у «Челси» со счетом 3:1.

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    Все свои 3 мяча «канониры» забили еще до перерыва. Дублем в составе хозяев отметился Мартин Эдегор. Оба мяча были забиты в схожем стиле — левой ногой, в противоход вратарю. До перерыва Габриэл Жезус утроил результат.

    Гостей хватило на один ответ. На 65-й минуте Чуквунонсо Мадуэке забил первый и единственный гол «Челси» в матче.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Челси 3:1
    Голы: 1:0 Мартин Эдегор (18'), 2:0 Мартин Эдегор (31'), 3:0 Габриэл Жезус (34'), 3:1 Чуквунонсо Мадуэке (65') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Якуб Кивёр, Габриэль Магальяйнс (Пабло Мари, 85'), Александр Зинченко (Киран Тирни, 73'), Мартин Эдегор, Жоржиньо (Томас Парти, 86'), Гранит Джака, Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 74'), Габриэл Жезус, Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 59') Челси: Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 71'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Кай Хаверц, 46'), Чуквунонсо Мадуэке (Хаким Зиеш, 79'), Матео Ковачич, Enzo Fernandez (Конор Галлахер, 71'), Н’Голо Канте, Бен Чилвел, Тьяго Силва, Весли Фофана (Трево Чалоба, 86'), Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага Предупреждение: Матео Ковачич (80')

    «Арсенал» набрал 78 очков и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ. При этом у «канониров» на две игры больше, чем у «Ман Сити», который в двух очках.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» продолжает терпеть поражения. У команды 39 очков, 4 поражения подряд и 12-е место в таблице.

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