«Мальорка» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

«Мальорка» Фото: globallookpress.com
На гол Ли Кан Ина с передачи Ведата Мурики гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса с пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Атлетик 1:0
Гол: 1:0 Ли Кан Ин (58') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Копете, Коста Хауме, Мануэль Морланес (Иддрису Баба, 73'), Иньиго Руис де Галарета, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 85'), Амат Ндиайе (Дани Родригес, 73'), Ведат Мурики (Тино Кадевере, 85') Атлетик: Горка Гурусета (Нико Уильямс, 46'), Алехандро Беренгер (Malcom Ares Ares Djalo, 75'), Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс, Микель Весга (Дани Гарсия, 75'), Андер Эррера (Ойер Саррага, 66'), Юри Берчиче, Йерай Альварес (Оскар де Маркос Арана, 66'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Хулен Агирресабала Предупреждения: Антонио Раильо (15'), Ведат Мурики (17'), Пабло Маффео (29'), Юри Берчиче (40'), Нико Уильямс (63')
Календарь и таблица испанской Примеры
Ничья позволила «Мальорке» набрать 41 очко и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Атлетика» 47 пунктов и седьмая строчка.