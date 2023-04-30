начнут матч в 22:00 в Ла Лиге, 30.04.2023.

Последний матч между собой: Атлетико — Вальядолид 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

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