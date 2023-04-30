«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вальядолид» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

Команда еще не обеспечила себе спокойную жизнь. Находясь на 14 месте, «Вальядолид» лишь на четыре очка оторвался от опасной зоны.

Вот только с реализацией у команды откровенно не складывается. В 31-м матче игроки «Вальядолида» отличились всего 27 мячами.

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В минувшем туре клуб не смог взять даже один балл. На выезде он потерпел поражение от одного из конкурентов в борьбе за прописку в элите — «Валенсии».

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Эта неудача прервало серию хозяев поля в три поединка без поражений при двух победах, поэтому хозяева поля все же находятся в неплохой форме.

«Атлетико»

С 63 зачетными пунктами «Атлетико» находится на третьем месте с отставанием в два очка от «Реала». Путевку в ЛЧ он упустить не должен, ведь от пятой строки оторвался на 13 пунктов.

В прошлом туре «Матрасники» обыграли на своем поле «Мальорку» (3:1), чем улучшили себе настроение после поражения от «Барселоны» (0:1) туром раньше.

Отметим, что перед неудачей с каталонцами мадридцы смогли выиграть шесть матчей чемпионата, но в четырех случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч.

В последних 13 официальных поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив Диего Симеоне потерпел лишь одно поражение при двух ничьих, так что он будет явным фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Вальядолида» оценивается в 5,47, ничья — в 4,06.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Атлетико» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь три из четырех последних матчей гостей завершились их победой с тотал больше 2,5 голов.