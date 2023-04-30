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    «Интер» одержал победу над «Лацио» в Серии А

    «Интер» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Интер» обыграл «Лацио» (3:1) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

    «Интер» — «Лацио»
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    «Интер» — «Лацио»

    На 30-й минуте встречи нападающий гостей Фелипе Андерсон нанес удар с дальней дистанции и попал в нижний угол ворот.

    Уже на 78-й минуте «Интеру» удалось сравнять счет. Форвард хозяев Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной и нанес точный удар по воротам — 1:1.

    Спустя всего 5 минут хозяева и вовсе вышли вперед. Защитник «Интера» Робин Госенс оказался в штрафной и после отличной передачи нанес удар по центру ворот — 2:1.

    Уже на 90-й минуте встречи все тот же Лаутаро Мартинес оказался в нужное время в нужном месте и после отскока отправил мяч в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Лацио 3:1
    Голы: 0:1 Фелипе Андерсон (30'), 1:1 Лаутаро Мартинес (78'), 2:1 Робин Гозенс (83'), 3:1 Лаутаро Мартинес (90') Интер: Андре Онана, Danilo D`Ambrosio (Дензел Дюмфрис, 46'), Алессандро Бастони (Робин Гозенс, 71'), Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Николо Барелла, Марсело Брозович, Генрих Мхитарян (Хакан Чалханоглу, 61'), Федерико Димарко, Ромелу Лукаку, Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 61') Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле (Педро Родригес, 68'), Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Данило Катальди (Матиас Весино, 51'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 86'), Алессио Романьоли, Николо Казале, Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 86'), Иван Проведель Предупреждения: Маттиа Цаканьи (20'), Danilo D`Ambrosio (35'), Алессандро Бастони (62'), Адам Марушич (81'), Алессио Романьоли (90 + 9')

    После этого матча «Интер» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А с 57-ю очками в активе. «Лацио» — на 2-й позиции (61).

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